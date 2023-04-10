Batman'da baraj suyu çekildi! Vatandaşlar sular altında kalan evlerini gezdi Yağışların azlığının ardından Batman'da 2020'de devreye giren barajın kurumasıyla sular altında Oymataş köyü Soğuksu mezrası yeniden ortaya çıktı.

DHA

Türkiye kurak bir kış geçirdi...

Beklenen yağışların gerçekleşmemesi üzerine göl ve barajlarda su seviyesi düştü...

Hatta birçok göl ve barajlar yok olma seviyesine geldi.

Batman'da Dicle Nehri üzerindeki en büyük baraj olan, göl sahası Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak sınırları içinde yer alan, dolgu hacmi bakımından Türkiye’nin 2’nci büyük, kurulu güç bakımından 4’üncü büyük barajı da kuraklıkla mücadele ediyor.

Yerleşim yerleri su altında kaldı

Barajın ön yüzü beton kaplı baraj tipinde dolgu hacmi bakımından da dünyada birinci olan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali, tamamlanmasının ardından su tutmasıyla 2020’de devreye alındı.

Su tutmasıyla birlikte bazı yerleşim yerleri, su altında kaldı.

Bu yerleşim yerlerinden biri olan ve yaklaşık 150 hanenin bulunduğu Batman'ın Oymataş Köyü Soğuksu mezrası da 2020’de yükselen suyla birlikte su altında kaldı.

Kuraklık köyü ortaya çıkardı

Su altında kalan yapılar, barajdaki su seviyesinin çekilmesiyle tekrar ortaya çıktı.

Evlerinin ortaya çıktığını duyan mezra sakinleri, eski yerleşim yerlerini ziyaret ederek, anılarını canlandırdı.

"Burada 150'ye yakın hane vardı"

Çocukluğunun geçtiği mezrayı ziyaret eden Müslüm Turan, doğup büyüdüğü yeri unutamadığını belirterek şöyle dedi:

Mayıs 2020'de burası Ilısu Barajı altında kaldı. Biz de köyü terk etmek zorunda kaldık. Ilısu Barajı çekildikten sonra biz de anılarımızı görmeye geldik. Eski hatıralarımızı canlandırmaya geldik.



İçimiz acıdı ama yapacak da hiçbir şey yok. Burada doğdum ve burada büyüdüm. Hala buradayım ve burayı terk etmek istemiyorum.



Hatıralarımız, arkadaşlıklarımız, çocuklar, hepsi aklımıza geliyor. Zaten unutacak gibi de değiliz. Unutmuyoruz. Unutamayız. Burası bir zamanlar çok güzel bir köydü. Burada 150'ye yakın hane vardı.



Ama şu anda maalesef tepelerde yeri olan birkaç tane ev var. Geri kalanlar hepsi göç etti. Göç edenler de şimdi köye dönmek istiyor ama elimizde imkanlar yok.

"Çiftçilik yapmak istiyorum"

Yeni bir yerleşim yeri verilmesini isteyen çiftçi 25 yaşındaki Hakan Kaya da şunları dedi: