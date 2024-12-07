Batman'da bir kişiyi cadde ortasında öldürdüler

İHA

Batman'nın Bayındır Mahallesi’nde 4 Aralık’ta meydana gelen kan donduran olayda, şüpheliler, seyir halinde olan otomobili araçlarıyla takip ettikten bir süre sonra önünü kesti.

Araca ateş eden şüpheliler, araçtan inen bir kişiyi ateş ederek öldürdüler.

TUTUKLANDILAR

3 şüpheli, Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince yapılan takipte, olay anını gösteren Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kamerasından yaptığı tespit sonucunda 1'i yaşı küçük şahıs olmak üzere toplamda 3 şahsı tespit edilerek yakaladı.

Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sev edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anı anbean KGYS kamerasına yansıdı.