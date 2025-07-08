Batman’da bir şahıs, eşini ve iki kızını bıçakla yaraladı

Sakarya'da yaşayan 53 yaşındaki İ.A. ile 49 yaşındaki eşi G.A. arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
KIZLARINI DA HAFİF ŞEKİLDE YARALADI
İ.A., eşini bıçakla ağır yaralarken, araya girerek kavgayı ayırmaya çalışan kızları 22 yaşındaki A.A. ve 23 yaşındaki E.A. da bıçakla hafif şekilde yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
SALDIRGAN EŞ KISA SÜREDE YAKALANDI
Olay sonrası kaçan İ.A., suç aleti bıçakla birlikte bir camide yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.