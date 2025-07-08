Batman’da bir şahıs, eşini ve iki kızını bıçakla yaraladı Kent merkezinde bir şahıs, tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralarken, araya giren iki kızını da hafif şekilde yaraladı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.