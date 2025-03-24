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DHA

Bugün saat 14.00 civarında, Batman Ilısu Baraj Gölü'nde balık tutmak için açılan Mehmet Er ve İ.K.'nin bulunduğu bot, bilinmeyen bir sebepten dolayı alabora oldu. İ.K. yüzerek kıyıya ulaşmayı başarsa da, Mehmet Er maalesef boğularak hayatını kaybetti.

CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Durumun bildirilmesi üzerine sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye dalgıç ekipleri olay yerine sevk edildi. Mehmet Er’in cenazesi sudan çıkarılarak, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.