İHA
Batman'da acı ölüm..
Öğle saatlerinde Gültepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, oturduğu apartmanın 7'nci katındaki evinin balkon camlarını temizleyen Pelda Üzel, dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Üzel, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Tedaviye alınan Pelda Üzel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Üzel’in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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