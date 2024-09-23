Batman'da cam silerken düşen kadın hayatını kaybetti Batman'da 7’nci kattaki evinde balkon camını silerken dengesini kaybedip düşen 30 yaşındaki Pelda Üzel, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

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İHA

Batman'da acı ölüm..

Öğle saatlerinde Gültepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, oturduğu apartmanın 7'nci katındaki evinin balkon camlarını temizleyen Pelda Üzel, dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Üzel, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Tedaviye alınan Pelda Üzel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Üzel’in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)