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Batman'da, cami önünden bank hırsızlığı kamerada
Cami önüne cemaatin oturması için konulan bankı yerinden söken şahsın hırsızlık anları, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
- 09.11.2022 - 16:01
Batman’da, sabah saatlerinde Ziya Gökalp Mahallesi’ndeki Yıldız Cami önüne gelen görevli, cemaatin oturması için konulan bankın yerinde olmadığını görünce güvenlik kamerasını inceledi.
Görüntülerde, banklardan birinin dün saat 04.30 sıralarında cerrahi maskeli kişi tarafından söküldüğü görüldü.
Tahtaları söktü, metal bölümü götürdü
İHA’nın haberine göre; tahtaları söküp metal kısmı kalan bankı alan şüphelinin hırsızlık anları, saniye saniye kaydedildi.
Görevlinin ihbarı üzerine, olay yerine gelen polis şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
Batman'da, cami önünden bank hırsızlığı kamerada