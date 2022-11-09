Petrol
93.88
-1.55%
Euro
18.7154
0.28%
Dolar
18.6023
0.43%
Altın
1.021
0.15%
Borsa
4397
0.00%
Bitcoin
335.701
-9.70%
BTXN Coin
8.71
-14.01%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C

    Batman'da, cami önünden bank hırsızlığı kamerada

    Cami önüne cemaatin oturması için konulan bankı yerinden söken şahsın hırsızlık anları, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • 09.11.2022 - 16:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Batman'da, cami önünden bank hırsızlığı kamerada

    Batman’da, sabah saatlerinde Ziya Gökalp Mahallesi’ndeki Yıldız Cami önüne gelen görevli, cemaatin oturması için konulan bankın yerinde olmadığını görünce güvenlik kamerasını inceledi.

    Görüntülerde, banklardan birinin dün saat 04.30 sıralarında cerrahi maskeli kişi tarafından söküldüğü görüldü.

    Tahtaları söktü, metal bölümü götürdü

    İHA’nın haberine göre; tahtaları söküp metal kısmı kalan bankı alan şüphelinin hırsızlık anları, saniye saniye kaydedildi.

    Görevlinin ihbarı üzerine, olay yerine gelen polis şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

    Batman'da, cami önünden bank hırsızlığı kamerada 

    Batman da, cami önünden bank hırsızlığı kamerada #1

    Batman da, cami önünden bank hırsızlığı kamerada #2

    Batman da, cami önünden bank hırsızlığı kamerada #3


    NATO'dan Türkiye'nin tahıl anlaşmasındaki rolüne övgü
    Dünya

    NATO'dan Türkiye'nin tahıl anlaşmasındaki rolüne övgü

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    9 Kasım Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
    Medya

    9 Kasım Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Görüş Bildir