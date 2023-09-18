Batman'da can pazarı: Su kuyusuna inen 5 kişi zehirlendi Beşiri ilçesinde aynı aileden 5 kişi, su tahliyesi için girdikleri kuyuda su motorundan çıkan gazdan zehirlenince ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

İHA

Batman’ın Beşiri ilçesi Duruca köyünde aynı aileden 5 kişi, su kuyusundaki arızayı gidermek istedi.

Su tahliyesi için kuyuya giren Mahmut Can Gezer’den bir süre haber alamayınca Hüseyin Gezer, Murat Gezer, Uğur Gezer, babalarını kontrol etmek istedi.

Ses gelmeyince kuyuya indiler

4 kardeş de kuyudan çıkmayınca akrabaları Tarık Çotek de 10 metrelik kuyuya girdi.

Seslenmelerine rağmen kuyudan herhangi bir cevap alamayan çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kimse yukarı çıkamadı

Kuyuya inen itfaiye ekibi, su motorundan çıkan gazdan zehirlendiği belirlenen baygın haldeki 5 kişiyi yukarı çıkardı.

Kuyudan çıkarılan 5 kişi, Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)