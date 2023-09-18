Batman'da can pazarı: Su kuyusuna inen 5 kişi zehirlendi
İHA

Batman’ın Beşiri ilçesi Duruca köyünde aynı aileden 5 kişi, su kuyusundaki arızayı gidermek istedi.

Su tahliyesi için kuyuya giren Mahmut Can Gezer’den bir süre haber alamayınca Hüseyin Gezer, Murat Gezer, Uğur Gezer, babalarını kontrol etmek istedi.

Ses gelmeyince kuyuya indiler

4 kardeş de kuyudan çıkmayınca akrabaları Tarık Çotek de 10 metrelik kuyuya girdi.

Seslenmelerine rağmen kuyudan herhangi bir cevap alamayan çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Batman'da 5 kişinin zehirlendiği su kuyusu
Batman'da 5 kişinin zehirlendiği su kuyusu

Kimse yukarı çıkamadı

Kuyuya inen itfaiye ekibi, su motorundan çıkan gazdan zehirlendiği belirlenen baygın haldeki 5 kişiyi yukarı çıkardı.

Kuyudan çıkarılan 5 kişi, Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)