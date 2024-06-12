Batman'da çatı katında yangın: 20 kişi dumandan etkilendi

DHA
Bugün öğle saatlerinde Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Çevre Yolu Caddesi'nde 6 katlı apartmanın zemin katında bulunan fırının bacasından çıkan alevler, çatı katındaki daireye sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
20 kişi dumandan etkilendi
Çatı katında ve binada mahsur kalarak dumandan etkilenen, aralarında çocukların da olduğu 20 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarılarak ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Hastanede tedavisi tamamlanan 20 kişi, taburcu edildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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