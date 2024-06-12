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Batman'da çatı katında yangın: 20 kişi dumandan etkilendi

Batman'da çatı katında yangın: 20 kişi dumandan etkilendi Gercüş ilçesinde 6 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen ve apartmanda mahsur kalan, aralarında çocukların da olduğu 20 kişi hastaneye kaldırıldı.