Batman'da düğün salonunda bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

İHA

Batman merkez Gültepe Mahallesi'ndeki düğün salonunda iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine bıçakla saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 YARALI

Kavgada T.K. (17), A.V. (18) ve Z.K. (19) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken kavgaya karışan diğer kişilerin kimliklerinin tespiti için çalışma başlatıldı.