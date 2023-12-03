Batman'da genç anne, evinde ölü bulundu Kozluk ilçesinde henüz 4 aylık bir bebeği olan genç kadın, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

İHA

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Uzunyazı köyünde, Uğurlu mezrasında yaşayan 21 yaşındaki Rojda Coşansu, evinde silahla vurularak hayatını kaybetti.

4 aylık bebeği olduğu ortaya çıktı

Coşansu'nun hayatını kaybettiği evden alınan cesedi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. 4 aylık bebeği de olay yerinde güvence altına alındı.

Yapılacak otopsi sonucunda, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu belirlenecek. Şu an itibariyle olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatılmış durumda.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)