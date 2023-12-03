Batman'da genç anne, evinde ölü bulundu

İHA
Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Uzunyazı köyünde, Uğurlu mezrasında yaşayan 21 yaşındaki Rojda Coşansu, evinde silahla vurularak hayatını kaybetti.
4 aylık bebeği olduğu ortaya çıktı
Coşansu'nun hayatını kaybettiği evden alınan cesedi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. 4 aylık bebeği de olay yerinde güvence altına alındı.
Yapılacak otopsi sonucunda, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu belirlenecek. Şu an itibariyle olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatılmış durumda.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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