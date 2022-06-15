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    Batman’da görevli polis memuru eşi ile oğlunu öldürdü

    Tartıştığı eşi ile 18 yaşındaki oğluna kurşun yağdıran özel harekat polisi, aynı silahla kendi canına da kıydı. 3 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • 15.06.2022 - 09:17
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    Batman’da görevli polis memuru eşi ile oğlunu öldürdü

    Batman İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli özel harekat polisi H.M. (50), oturduğu Memur-Sen TOKİ konutları polis lojmanlarının bahçesinde eşi L.M. (47) ve oğlu T.M. (18) ile tartıştı.

    İddiaya göre, tartışma sırasında oturduğu daireye çıkan ve kısa süre sonra dönen H.M., eşi ve oğluna tabanca ile kurşun yağdırdı.

    3’ü de kanlar içerisindeydi

    L.M. ile T.M., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, silahı göğsüne dayayan H.M., ateşleyerek intihar etti.

    Silah sesleri üzerine olay yerine gelen komşuları, 3 kişiyi kanlar içerisinde yerde yatarken görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

    Batman’da görevli polis memuru eşi ile oğlunu öldürdü #1

    Anne ve oğlu kurtarılamadı

    İhbar üzerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri geldi.

    Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde polis memuru H.M.'nin hayatını kaybettiği, vücuduna bir kurşunun isabet eden eşi ve üç kurşun yarası bulunan oğlunun ise ağır yaralı olduğu belirlendi.

    Özel hastaneye götürülen anne ile oğlu da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Batman’da görevli polis memuru eşi ile oğlunu öldürdü #2

    Ailenin en küçük ferdi evdeydi

    DHA’nın haberine göre ailenin küçük çocukları Ö.T.M.'nin (15) ise olay sırasında evde olduğu öğrenildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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