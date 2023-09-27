Batman'da kafası balkona sıkışan çocuk kurtarıldı

İHA
Batman merkez Körük Mahallesi'nde 5 yaşındaki A.T., evlerinin bahçesinde oyun oynamak istedi.
Bu sırada kafasını bahçe demir korkuluklarına sıkıştırdı.
Çocuğun ailesi, ağlama sesi üzerine geldiklerinde kendi çabalarıyla çocuğu sıkıştığı yerden kurtaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İtfaiye çocuğu kurtardı
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir kesici kullanarak çocuğun kafasını sıkıştığı yerden kurtardı.
Aile, itfaiye erlerine teşekkür etti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)