DHA
Batman-Diyarbakır kara yolunda dün dehşet anlar yaşandı...
72 DV 503 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonu, sebebi bilinmeyen bir nedenle kazaya karıştı.
İsmi öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, sürücüsünün sağ dönüşü sırasında Mehmet Gümüş idaresindeki 27 AJD 628 plakalı hafif ticari aracın üzerine devrildi.
Kazada Gümüş hayatını kaybetti, kamyon şoförü hafif yaralandı.
O anlar kaydedildi
Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Sürücü gözaltına alındı
Öte yandan kazada yaralanan sürücü tedavisi sonrası gözaltına alındı.
Şoför ifadesinin ardından serbest bırakılırken, soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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