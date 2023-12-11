Batman'da kan donduran olay! Husumetlisinin 14 yaşındaki oğlunu kurşunladı Batman'da Enis S., husumetlisinin 14 yaşındaki oğlu F. D.'yi babasının iş yerinin önünde 5 el ateş ederek ağır yaraladı.

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DHA

Batman'da Bahçelievler Mahallesi’nde 2021'de iki aile arasında çıkan kavganın ardından husumet başladı.

İki aile arasındaki husumet, geçtiğimiz günlerde kan akmasına neden oldu.

Küçük çocuğa kurşun yağdırdı

Ailesinin iş yerine giden 14 yaşındaki F.D.'ye arkasından gelen babası Nizamettin D.'nin husumetlisi Enis S., tabancayla 5 el ateş etti.

Sırt, akciğer, omurilik kemiği ve el bileğine isabet eden kurşunlarla yaralanan F.D., ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

O anlar kamerada

Saldırı anları ise, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; tabanca seslerinin ardından Enis S.'nin koşarak uzaklaştığı, F.D.'nin ise karnını tutup, bağırarak iş yerindeki yakınlarının yanına gittiği, daha sonra hafif ticari araca bindirilerek hastaneye götürülmesi yer alıyor.

3 kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Enis S.'ye yardım ettiği tespit edilen Ş.İ., S.İ. ve R.İ. isimli 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Enis S.'nin yakalanması için çalışma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)