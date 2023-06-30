Batman'da kayıp çocuklardan biri ölü, 2 arkadaşı ise sağ bulundu Kendilerinden haber alınamayan 3 çocuktan birinin Sason Çayı kenarında cansız bedenine ulaşıldı. Güvenlik kameralarından tespit edilen ve 10 yaşındaki çocuğun boğulmasının ardından korkup kaçtıkları değerlendirilen diğer iki çocuk ise sabah saatlerinde sağ olarak bulundu. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Kötü haber bu kez Batman'dan geldi... Sason ilçesindeki evlerinden dün öğleden sonra ayrılan İsmail Algan, B.Ç. ve K.A., akşam saatlerinde evlerine dönmeyince yakınları kendi imkanlarıyla aramaya başladı. Aramadan sonuç alamayan çocukların yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Önce kıyafetleri bulundu İhbarla bölgeye Batman AFAD İl Müdürlüğü, Batman Belediyesi İtfaiyesi, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocukların yüzmeye gitme ihtimallerine karşı arama çalışmaları Sason Çayı’nda yoğunlaştırıldı. Gece saatlerinde çay kenarında 10 yaşındaki İsmail Algan'ın kıyafetlerini gören yakınları, durumu ekiplere bildirdi. Cansız bedenine ulaşıldı Yapılan aramada, Algan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Algan’ın cenazesi otopsi için Sason Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Arama çalışmaları sürerken, incelenen güvenlik kameralarından 13 yaşındaki B.Ç. ve 11 yaşındaki K.A.’nın görüntülerine ulaşıldı. İki arkadaşı, korkup kaçtı Çayın aksi yönünde gittiği belirlenen çocukların, İsmail Algan’ın suda kaybolmasından sonra korkup kaçmaları ihtimali üzerine karada da arama çalışması başlatıldı. B.Ç. ve K.A., sabah saatlerinde ilçeye yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Batman’da polis tarafından sağ olarak bulundu. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.