Batman'da kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı
DHA

Batman'ım Kozluk ilçesine bağlı Dövecik Köyü mevkisinde Diyar Dalmış yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak yol kenarına devrildi.

Hurdaya dönen otomobilde sürücü Diyar Dalmış ile araçtaki Ömer Dakni, Şervan Doğan ve Sinan Gökalp sıkışırken ihbar üzerine yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Batman'da kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılıp sağlık görevlilerine teslim edildi.

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.