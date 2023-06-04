Batman'da kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı Batman'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada otomobilde sıkışan 4 kişi yaralandı.

DHA

Batman'ım Kozluk ilçesine bağlı Dövecik Köyü mevkisinde Diyar Dalmış yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak yol kenarına devrildi.

Hurdaya dönen otomobilde sürücü Diyar Dalmış ile araçtaki Ömer Dakni, Şervan Doğan ve Sinan Gökalp sıkışırken ihbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılıp sağlık görevlilerine teslim edildi.

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.