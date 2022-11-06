Batman'da mangaldan zehirlenen Ahmet, 5 gün sonra yaşamını yitirdi

Evde ısınmak için yaktıkları mangaldan zehirlenip, kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan 17 yaşındaki Ahmet Işık, 5 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Batman'ın Gercüş ilçesi Çukuryurt köyünde Ahmet Işık, dini nikahla birlikte yaşadığı Fikriye Yaman ve kendilerini ziyaret eden aynı ismi taşıyan torunu Ahmet Işık ile ısınmak için mangalda ateş yaktı.

Aile, daha sonra mangalı eve aldı. Akşam saatlerinde, aileyi ziyarete gelen yakınları 3 kişiyi de yerde hareketsiz buldu.

Odanın camını açıp içeriyi havalandıran yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

3 kişi hastaneye kaldırıldı

İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi, Gercüş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Torun Ahmet Işık'ın duran kalbi, burada yapılan müdahaleyle çalıştırıldı. Ancak Işık, dün 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

DHA'nın haberine göre, Batman'daki özel hastaneye sevk edilen Ahmet Işık ile Fikriye Yaman ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.