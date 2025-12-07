Batman'da oğul dehşeti: Babasını pompalı tüfekle vurup öldürdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Batman'da psikolojik sorunları bulunduğu öne sürülen 28 yaşlarındaki C.E., henüz bilinmeyen bir nedenle babasıyla tartıştı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

BABASINI POMPALI TÜFEKLE VURDU

C.E., kavga sırasında 62 yaşındaki babası Aziz E.'ye pompalı tüfekle ateş etti.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Aziz E., sağlık görevlileri tarafından ambulansa alınarak kalp masajı yapıldı ancak tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Aziz E.'nin cenazesi otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Şüpheli C.E. polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.