Batman'da okuldan çıkmasını isteyen öğretmene bıçakla saldırdı Okuldan çıkmasını isteyen öğretmeni elindeki bıçakla kolundan yaralayan şüpheli şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

DHA

Bu sefer şiddet öğrenciye değil, öğretmene oldu.

Batman'da bir lisede nöbetçi öğretmen Aydın Koşmat, kantinde okulla ilişkisi olmayan A.B.'yi gördü.

Bunun üzerine Koşmat, A.B.'yi okuldan çıkması konusunda uyarıda bulundu.

İkili arasında kısa süre sonra tartışma çıktı.

Bıçakla saldırdı

Yaşanan tartışmanın ardından A.B., Koşmat'ı elinde bulunan bıçakla kolundan yaralayarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

Öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tedavi altına alındı

Koşmat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavi altına alınan Koşmat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alındı

Polis ekipleri, saldırgan A.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)