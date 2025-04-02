DHA

Batman'ın Kozluk ilçesinde Fevzi T. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı

Savrulan otomobil, şarampole yuvarlandı.

AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü ile otomobildeki aynı aileden Ali T., Ayfer T., Cevahir T. ve Sevda T. yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZAYA İLİŞKİN TAHKİKAT BAŞLATILDI

Yaralılardan durumu ağır olan sürücü Fevzi T., Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Dilan Kılıç
Editor