DHA
Batman'ın Kozluk ilçesinde Fevzi T. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı
Savrulan otomobil, şarampole yuvarlandı.
AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücü ile otomobildeki aynı aileden Ali T., Ayfer T., Cevahir T. ve Sevda T. yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KAZAYA İLİŞKİN TAHKİKAT BAŞLATILDI
Yaralılardan durumu ağır olan sürücü Fevzi T., Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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