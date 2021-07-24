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    Batman’da otomobil evin duvarına girdi: 1 yaralı

    Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.
    • İHA
    • 24.07.2021 - 13:35
    • Güncelleme : 24.07.2021 - 13:47
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    Batman’da otomobil evin duvarına girdi: 1 yaralı

    Batman'ın Cudi Mahallesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, evin beton dökümü balkonuna çarptı.

    1 YARALI

    Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 1112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Batman’da otomobil evin duvarına girdi: 1 yaralı ViDEO

    Batman’da otomobil evin duvarına girdi: 1 yaralı #1

    Batman’da otomobil evin duvarına girdi: 1 yaralı #2

    Batman’da otomobil evin duvarına girdi: 1 yaralı #3

    Batman’da otomobil evin duvarına girdi: 1 yaralı #4

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