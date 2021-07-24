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- Batman’da otomobil evin duvarına girdi: 1 yaralı
Batman’da otomobil evin duvarına girdi: 1 yaralı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.
- İHA
- 24.07.2021 - 13:35
- Güncelleme : 24.07.2021 - 13:47
Batman'ın Cudi Mahallesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, evin beton dökümü balkonuna çarptı.
1 YARALI
Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 1112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Batman’da otomobil evin duvarına girdi: 1 yaralı ViDEO