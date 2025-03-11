Batman’da 'park yeri' kavgası: 3 yaralı
İHA

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yukarı Güneşli Mahallesi'nde C.B., M.A. ve F.A. arasında araç park etme yeri yüzünden sözlü başlayan tartışma bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada C.B. av tüfeğiyle, M.A ve F.A ise bıçakla yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İNCELEME SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Furkan Can
Furkan Can
Editor