Batman’da 'park yeri' kavgası: 3 yaralı

İHA
Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yukarı Güneşli Mahallesi'nde C.B., M.A. ve F.A. arasında araç park etme yeri yüzünden sözlü başlayan tartışma bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada C.B. av tüfeğiyle, M.A ve F.A ise bıçakla yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
YARALILARIN DURUMU İYİ
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İNCELEME SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış