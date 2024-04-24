Batman'da polisten kaçan kişinin 67 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı Batman'da polisin ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra polisin kovalamacası sonucu yakalanan kişinin 67 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

İHA

Batman merkez Bahçelievler Mahallesi'nde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri devriye sırasında durumundan şüphelendikleri kişiye dur ihtarında bulundu.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi uzun kovalamaca sonucu yakaladı.

67 yıl kesilmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı

Şüpheli E.E'nin yapılan sorgusunda resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme suçlarından 10 ayrı dosyadan 67 yıl 7 ay kesilmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)