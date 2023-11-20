Batman'da sağanak nedeniyle kerpiç ev çöktü: 3 çocuk kayıp

İHA
Batman genelinde sağanak nedeniyle birçok noktada arabalar su altında kaldı, ev ve iş yerlerini sel suları bastı.
Merkez Şehitler Mahallesi'nde kerpiç ev tamamen yıkıldı.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sele kapılan 3 çocuk kayıp
Ekiplerin çalışmaları sonucu sele kapılan anneye ulaşıldı, kaybolan 3 çocuğunu bulmak için çalışmalar devam ediyor.
Annenin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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