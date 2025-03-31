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İHA

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Batman, Siirt, Diyarbakır ve çevresindeki illerde beklenen yoğun yağışlar nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı. Bu uyarının ardından dün akşam Batman’da şiddetli sağanak ve sel etkili oldu.

ULAŞIM AKSADI, SEL VE HEYELAN MEYDANA GELDİ

Yağış sonrası şehir merkezinde ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, Sason ilçesinde ise heyelan meydana geldi. Sağanak yağışın etkili olduğu bölgelerde ise ekipler, gerekli müdahaleleri yapmak için çalışmalarına devam ediyor.