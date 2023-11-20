Batman'da sele kapılan kadın yaşamını yitirdi

AA & Ensonhaber
Batman merkez Seyitler Mahallesi'nde 54 yaşındaki Lalihan Güner, sel sularına kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaşamını yitirdi
Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan kadına ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri Güner'in öldüğünü belirledi.
Güner'in cesedi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bebeği vatandaşlar kurtardı
Aynı mahallede bir bebeğin de vatandaşlar tarafından kurtarıldığı, İluh Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.
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