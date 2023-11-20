Batman'da sele kapılan kadın yaşamını yitirdi Batman'da aşırı yağış nedeniyle meydana gelen sele kapılan kadın hayatını kaybetti.

AA & Ensonhaber

Batman merkez Seyitler Mahallesi'nde 54 yaşındaki Lalihan Güner, sel sularına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaşamını yitirdi

Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan kadına ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri Güner'in öldüğünü belirledi.

Güner'in cesedi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bebeği vatandaşlar kurtardı

Aynı mahallede bir bebeğin de vatandaşlar tarafından kurtarıldığı, İluh Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.