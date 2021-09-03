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- Batman’da, seyir halindeki araç alev alev yandı
Batman’da, seyir halindeki araç alev alev yandı
Halil Çelik idaresindeki araç, seyir halindeyken, bir anda bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alev topuna dönen araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
- DHA
- 03.09.2021 - 10:14
- Güncelleme : 03.09.2021 - 10:19
Batman Güney Çevre Yolu'nda, Ankara’dan Siirt istikametine seyir halinde olan Halil Çelik yönetimindeki otomobil, hareket halindeyken bir anda alev aldı.
Dumanları fark eden Çelik, aracı park edip eşini ve oğlunu dışarı çıkardı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye Batman Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın hızla büyüdü, alevler aracın her yerini sardı.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Ekipler, alev topuna dönen araca müdahale ederek yangını söndürdü.
Yangın sonrası araç, kullanılmaz hale geldi.
Batman’da, seyir halindeki araç alev alev yandı ViDEO