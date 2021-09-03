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    Batman’da, seyir halindeki araç alev alev yandı

    Halil Çelik idaresindeki araç, seyir halindeyken, bir anda bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alev topuna dönen araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
    • DHA
    • 03.09.2021 - 10:14
    • Güncelleme : 03.09.2021 - 10:19
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    Batman’da, seyir halindeki araç alev alev yandı

    Batman Güney Çevre Yolu'nda, Ankara’dan Siirt istikametine seyir halinde olan Halil Çelik yönetimindeki otomobil, hareket halindeyken bir anda alev aldı.

    Dumanları fark eden Çelik, aracı park edip eşini ve oğlunu dışarı çıkardı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye Batman Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Yangın hızla büyüdü, alevler aracın her yerini sardı.

    KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Ekipler, alev topuna dönen araca müdahale ederek yangını söndürdü.

    Yangın sonrası araç, kullanılmaz hale geldi.

    Batman’da, seyir halindeki araç alev alev yandı ViDEO

    Batman’da, seyir halindeki araç alev alev yandı #1

    Batman’da, seyir halindeki araç alev alev yandı #2

    Batman’da, seyir halindeki araç alev alev yandı #3

    Batman’da, seyir halindeki araç alev alev yandı #4

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