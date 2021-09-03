Haberler

3. Sayfa Haberleri

Batman’da, seyir halindeki araç alev alev yandı

Batman’da, seyir halindeki araç alev alev yandı

Halil Çelik idaresindeki araç, seyir halindeyken, bir anda bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alev topuna dönen araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.