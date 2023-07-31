Batman'da sokak ortasında cinayet 22 yaşındaki genç, sokak ortasında çıkan silahlı kavgada tabanca ile vurularak öldürüldü. Polis, kaçan cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

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DHA

Batman sokakları karıştı, bir gencin evine ateş düştü…

Ziya Gökalp Mahallesi Gülistan Caddesi'nde iki kişi arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Tabancasını çıkarıp, ateşledi

Kavgada kimliği henüz belirlenmeyen kişi, yanında getirdiği tabancayla 22 yaşındaki Ferhat Uçar'a ateş etti.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Uçar, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede can verdi

Uçar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze otopsi için morga götürülürken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Cinayet kamerada

Öte yandan Uçar'ın öldürülmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde; kimliği henüz belirlenmeyen kişinin, tartıştığı Ferhat Uçar'a tabanca ile ateş edip, kaçtığı anlar yer aldı.