Batman'da sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı

Batman'da yaşayan Mehmet Emin G., akşam saatlerinde Çarşı Mahallesi’nde yürüyüşe çıktı.
Mehmet Emin G. cadde üzerinde yürürken yanına kimliği belirsiz bir şahıs yaklaştı.
Uygun anı kollayan şahıs, Mehmet Emin G.'ye ateş açıp olay yerinden kaçtı.
SOKAK ORTASINDA VURULDU
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ayağından yaralanan Mehmet Emin G., ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
SALDIRGAN ARANIYOR
Tedaviye alınan Mehmet Emin G.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.