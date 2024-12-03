DHA
Batman'ın Sason ilçesine bağlı Gürgenli köyünde yaşanan olayda, Tayyibe Yavuz, kümesindeki tavuklarının eksildiğini fark edince nöbet tutmaya başladı.
Nöbet sırasında Yavuz, bir tavuğunu kanadından kapıp kaçmaya çalışan tilkiyi kümeste elleriyle ensesinden yakaladı.
ANBEAN KAYDA ALINDI
İlginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde; Arapça konuşan Yavuz, köylülerin nasıl yakaladığını sorması üzerine, "Tavuklarımı yemek üzereyken kümeste yakaladım" dedi.
Tilkiyi serbest bırakan Yavuz, daha sonra yiyecek verdi.
Tilki, bir süre dolaştıktan sonra köyden ayrıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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