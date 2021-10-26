Batman’da tefecilere operasyon: 2’si tutuklandı

Polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada; 80 bin 300 TL ele geçirilirken, 2 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan ihbarlar üzerine tefecilik yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı.

80 BİN 300 TL ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 128 mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 161 av tüfeği kartuşu, 1 pala, başkasına ait 15 tapu senedi, başkalarına ait 8 kredi kartı, alacakların kaydedildiği 5 defter, 4 fişek uyuşturucu madde ile birlikte 80 bin 300 TL ele geçirildi.

İKİSİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.