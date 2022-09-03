Batman’da yamaç paraşütü düştü: 2 ölü

Gercüş ilçesinde yamaç paraşütü yaparken kara yoluna düşen Emin Çoban ve Ali Özkan, hayatını kaybetti.

Batman'ın Gercüş ilçesinde akılalmaz bir kaza yaşandı.

Öğle saatlerinde yamaç paraşütü yapmak isteyen Emin Çoban (41) ve Ali Özkan (48), kısa süre sonra bilinmeyen nedenle karayoluna düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatlarını kaybettiler

DHA'nın haberine göre, yaralı paraşütçüler Çoban ve Özkan, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan her iki yaralı da doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.





