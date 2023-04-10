Batman’da yaşlı kadının intikam yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı Evini bastığı husumetlisini bulamayınca annesini öldüren saldırganın, cinayeti amcasının intikamını almak için işlediği öğrenildi.

DHA

Batman’ın Hasankeyf ilçesine bağlı Aksu köyünde yaşayan Eyüp Yel, dün akşam saatlerinde İzzet Tunç'un evine gitti.

26 yaşındaki Yel, evde bulamadığı Tunç'un 77 yaşındaki annesi Emine Tunç'u tabancayla vurdu.

Eyüp Yel, aynı silahla kendine de sıktı.

İkisi de hayatını kaybetti

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Yel ve Tunç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

İntikam cinayeti

Yel ve Tunç aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan husumetin 2 Nisan 2021’de Süleyman Yel’in (40) öldürülmesiyle kan davasına dönüştüğü, Eyüp Yel’in de amcasının intikamını almak için saldırıyı düzenlediği belirtildi.

Emine Tunç’un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, Aksu köyünde toprağa verilirken, Eyüp Yel’in cenazesi de Beşiri ilçesine bağlı Atbağı köyünde defnedildi.