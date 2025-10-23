Batman'da yaya geçidinden geçen 2 kişiye araba çarptı

- Batman’da yaya geçidinde iki kişi, hızla gelen bir cipin çarpması sonucu yaralandı.
- Olay, güvenlik kamerasına yansıdı ve çevredekiler hemen yardıma koştu.
- Cip sürücüsü gözaltına alındı ve polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
TPAO Bulvarı’nda iki kişi yolun karşısına geçmek için yaya yoluna geldi.
İki şeritli yolda sağ şeritte ilerleyen bir kamyonet, yaya geçidinde karşıya geçmek isteyen N.T. (26) ve M.M.’ye (30) yol verdi.
ÇARPMANIN ETKİSİYLE SAVRULDULAR
Ancak aynı yönde seyreden M.N.U. (36) yönetimindeki cip, sol şeritten geçerek yayalara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan iki kişi yere savrulurken, çevredekiler yardıma koştu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, cip sürücüsü M.N.U.’yu gözaltına aldı.
Sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.