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İHA

Batman'da kent merkezinde seyreden bir otomobil sürücüsü, Öğretmenevi'nin karşısında karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya yol vermek için durdu.

Aniden duran otomobilin arkasından gelen bir minibüs, hafif ticari araç ile 2 otomobil birbirine çarptı.

4 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Kazaya neden olan otomobil olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, 4 araçta maddi hasar meydana geldi.

FİRARİ SÜRÜCÜ ARANIYOR

Polis ekipleri, kaçan sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı.