Batman'daki binada yangın! 6 daire kullanılamaz hale geldi... Beşiri ilçesinde 8 katlı binanın çatı katında çıkan yangında 6 daire kullanılamaz hale geldi. Yangın, uzun uğraşlar sonucunda söndürüldü.

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İHA

Batman'ın Beşiri ilçesinde panik anları yaşandı.

8 katlı bir binanın çatı katında, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangın diğer dairelere sıçradı

Çatı katı kısa sürede alevlere teslim olurken, yangın birçok daireye sıçradı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı bina ve çevredeki binalar tahliye edildi.

6 daire küle döndü

Yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma işlemlerinin devam ettiği binada 6 daire kullanılamaz hale geldi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)