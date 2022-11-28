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    Batman'daki hırsız, duvar delerek telefon çaldı

    Cadde üzerinde bulunan iş yerine duvarı delerek giren şahıs elektronik aletleri çaldı. Ekiplerce yakalanan hırsız, cezaevine gönderildi.
    • 28.11.2022 - 16:48
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    Batman'daki hırsız, duvar delerek telefon çaldı

    Batman'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı.

    Hırsızlık olayı, 15 Kasım günü Çarşı Mahallesi Mehmet Sincar Caddesi üzerinde bulunan iş yerinden bildirildi.

    Duvarı delerek çaldı

    Dükkana dış duvarı delerek giren ve 4 cep telefonu, 13 tablet, bir akıllı kol saati, yaklaşık 100 şarj kablosunu çalan hırsızın E.O. isimli şahıs olduğunun tespit edildiği bildirildi.

    Batman daki hırsız, duvar delerek telefon çaldı #1

    Hırsız cezaevine gönderildi

    Yapılan çalışmalarda, E.O. isimli şahsın 18 Kasım günü saklandığı adreste bir cep telefonu ve 6 tablet ile birlikte yakalandığı belirtilen açıklamada, çalıntı malzemelerin ise iş yeri sahibine teslim edildiği ifade edildi.

    Şahsın gerekli işlemlerin ardından aynı gün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiği kaydedildi.

    Batman daki hırsız, duvar delerek telefon çaldı #2


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