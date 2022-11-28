Batman'daki hırsız, duvar delerek telefon çaldı

Cadde üzerinde bulunan iş yerine duvarı delerek giren şahıs elektronik aletleri çaldı. Ekiplerce yakalanan hırsız, cezaevine gönderildi.

Batman'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı.

Hırsızlık olayı, 15 Kasım günü Çarşı Mahallesi Mehmet Sincar Caddesi üzerinde bulunan iş yerinden bildirildi.

Duvarı delerek çaldı

Dükkana dış duvarı delerek giren ve 4 cep telefonu, 13 tablet, bir akıllı kol saati, yaklaşık 100 şarj kablosunu çalan hırsızın E.O. isimli şahıs olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Hırsız cezaevine gönderildi

Yapılan çalışmalarda, E.O. isimli şahsın 18 Kasım günü saklandığı adreste bir cep telefonu ve 6 tablet ile birlikte yakalandığı belirtilen açıklamada, çalıntı malzemelerin ise iş yeri sahibine teslim edildiği ifade edildi.

Şahsın gerekli işlemlerin ardından aynı gün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiği kaydedildi.



