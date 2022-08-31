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    Bayburt'ta aracıyla 95 metreden uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

    Bayburt'ta direksiyon başında fenalaşan sürücü uçurumdan aşağı yuvarlandı. Kaza sonrası sürücü yaşamını yitirdi.
    • 31.08.2022 - 22:05
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    Bayburt'ta aracıyla 95 metreden uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

    Bayburt'un Aydıntepe ilçesinin Sorkunlu köyüne bağlı Samarova Yaylası yolunda, yayladan ilçe merkezine seyir halinde bulunan 61 NH 906 plakalı araçtaki sürücü İsmail Koz (69) direksiyon başında fenalaştı.

    95 metreden yuvarlandı

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden Koz, yaklaşık 95 metre yükseklikten aracıyla birlikte uçurumdan yuvarlandı.

    Taklalar atan araç içerisinde bulunan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza mahalline sevk edilen AFAD, jandarma ekipleri aracı düştüğü yerden 2 saatlik çabalar sonucunda çıkardı.

    Bayburt ta aracıyla 95 metreden uçuruma yuvarlandı: 1 ölü #1

    Hayatını kaybettiği belirlendi

    İHA'nın haberine göre, olay yerine gelen 112 ekipleri Koz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Koz’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Bayburt ta aracıyla 95 metreden uçuruma yuvarlandı: 1 ölü #2

    Bayburt ta aracıyla 95 metreden uçuruma yuvarlandı: 1 ölü #3

    Bayburt ta aracıyla 95 metreden uçuruma yuvarlandı: 1 ölü #4


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