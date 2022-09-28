Bayburt'ta Aras Edaş personelleri elektrik akımına kapıldı: 1 ölü 1 yaralı

Demirözü ilçesine bağlı Çiftetaş köyünde elektrik direğinde çalışma yaparken elektrik akımına kapılanAras Edaş personeli bir kişi hayatını kaybetti, bir personel de yaralandı.

Çiftetaş köyünde elektrik direğinde çalışma yapan Aras Edaş personellerinden Mücahit Tokdemir (26) ile Miraç Yanık akıma kapıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan biri kurtarılamadı

İHA'nın aktardığına göre; Demirözü İlçe Entegre Hastanesi’ne kaldırılan Tokdemir, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tokdemir’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Yaralı Miraç Yanık ise Bayburt Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatılırken iş güvenliği tedbirlerinin alınıp alınmadığı hususu araştırılıyor.