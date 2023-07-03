Bayburt'ta bir kişi buz mağarasına düşerek can verdi İstanbul'da yaşayan bir kişi, tatil için gittiği Bayburt'un Helva köyünde ziyaret ettiği Buz Mağarası'na düştü.

İHA Tatil için gittiği Bayburt'ta can verdi.. İstanbul'da yaşayan ve yaz tatili için memleketi Bayburt'un Helva köyüne gelen 43 yaşındaki Mehmet Taştan arkadaşları ile Helva köyünde bulunan Buz Mağarası'nı gezdiği esnada 80 metrelik çukura düştü. Cansız bedenini AFAD buldu Olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekipleri Mehmet Taştan'ın cansız bedenine zorlu bir çalışmanın ardından ulaştı. Taştan'ın cenazesi, sağlık ekipleri tarafından otopsi yapılmak üzere Bayburt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Taştan'ın İstanbul'da inşaat ve emlak sektöründe çalıştığı öğrenildi.