Bayburt'ta devrilen otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi Bayburt'ta kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi can verdi.

AA

Kar yağışının etkili olduğu Bayburt'ta meydana gelen feci kazada bir aile yok oldu.

Bayburt-Gümüşhane karayolu Akşar köyü mevkisinde seyreden Mikail Akbudak'ın (29) kullandığı 61 TV 577 plakalı otomobil kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tüm müdahalelere rağmen can verdiler

Kazada sürücü Akbudak ile eşi Büşra (28) ve 3 yaşındaki kızları Gökçen ağır yaralandı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada ölen sürücü Mikail Akbudak'ın Trabzon'da jandarma uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.