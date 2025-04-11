Bayburt'ta kontrolden çıkan tır, art arda kaza yaptı

İHA
Bayburt-Erzurum kara yolu üzerinde Bayburt istikametine doğru seyreden tır şoförü M.K., Kop Tünel şantiyesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan tır önce bariyerlere, daha sonra da şantiyeye ait boş konteynere çarptı.
ART ARDA KAZA YAPTI
Direksiyon hâkimiyetini kaybeden M.K, konteynere çarparak durabildi.
Çevreden geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI
Kazayı ufak sıyrıklarla, hafif yaralı olarak atlatan M.K. tedbir amaçlı Bayburt Devlet Hastanesine götürüldü, tedavi altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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