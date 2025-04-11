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Bayburt'ta kontrolden çıkan tır, art arda kaza yaptı

Bayburt'ta kontrolden çıkan tır, art arda kaza yaptı Bayburt-Erzurum kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan tır önce bariyerlerde ardından da konteynere çarptı. Sürücü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.