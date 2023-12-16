Bayburt'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü... Erzurum yolu üzeri, Yeni Şehir Parkı önünde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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İHA

Erzurum'dan Bayburt'a doğru hareket eden 21 yaşındaki Ö.F.T isimli sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Direksiyon hakimiyetini neden kaybettiği henüz öğrenilemeyen sürücü, bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen araçtaki 18 yaşındaki Umut Can Karadağ olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü ağır yaralı

Hurdaya dönen araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan Ö.F.T. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süre tedbir amaçlı trafiğe kapatılan yolda, olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu.

Durumunun ağır olduğu öğrenilen Ö.F.T'nin tedavisi ise Bayburt Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)