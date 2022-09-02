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    Bayburt'ta traktör şarampole devrildi

    traktörün devrilmesi sonucu 72 yaşındaki Nizam Gülhan, hayatını kaybetti.
    • 02.09.2022 - 08:52
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    Bayburt'ta traktör şarampole devrildi

    Bayburt'un Yerlice köyünde Nizam Gülhan (72) yönetimindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

    İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    1 kişi öldü

    Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Gülhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Gülhan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Bayburt ta traktör şarampole devrildi #1

    Bayburt ta traktör şarampole devrildi #2

    Bayburt ta traktör şarampole devrildi #3


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