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Bayburt'ta traktör şarampole devrildi
traktörün devrilmesi sonucu 72 yaşındaki Nizam Gülhan, hayatını kaybetti.
- 02.09.2022 - 08:52
Bayburt'un Yerlice köyünde Nizam Gülhan (72) yönetimindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
1 kişi öldü
Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Gülhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Gülhan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.