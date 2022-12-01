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    Bayburt’ta, türbelerde Hz. Musa’nın sandukasını arayan şahıs yakalandı

    Akli dengesi yerinde olmayan şahıs, Hz. Musa’nın sandukasını aradığını ileri sürüp türbelere ve mezarlara zarar verdi. Şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan takiple yakalandı.
    • 01.12.2022 - 10:07
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 10:35
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    Bayburt’ta, türbelerde Hz. Musa’nın sandukasını arayan şahıs yakalandı

    Türbelere ve mezarlara kazma kürekle kazarak zarar veren, Hz. Musa’nın sandukasını aradığını ileri süren akli dengesi yerinde olmayan şahıs, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.

    Şehit Osman Tepesi'ndeki Şehit Osman Türbesi’ni ve şehir merkezinde bulunan Ahi Emir Ahmedi Zencani Türbesi’ni kazma, kürekle tahrip eden F.K., takibe alındı.

    Kazma ve küreklerden numune alındı

    Son olarak Şehit Osman Tepesi'nde bulunan bir mezarı tahrip etmesi üzerine, ekipler olay yerine gitti.

    Polisler, mezarlık alanda bulunan kazma, kürek gibi malzemelerden numuneler alarak F.K.'nin kimliğine ulaştı. Diğer yandan da 15 gün boyunca kamera görüntüleri incelendi.

    Ekipler, F.K. isimli şahsı sokak sokak arayıp yakaladı.

    Akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi

    İHA’nın haberine göre; polis merkezine getirilen şahıs, daha sonra sağlık kontrolleri yapılmak üzere Bayburt Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan kontroller neticesinde akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilen F.K., tedavisi yapılmak üzere Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.

    Öte yandan, F.K.'nin Hz. Musa'nın sandukasını aramak amacıyla böyle bir girişimde bulunduğunu, amacının mezarlara zarar vermek olmadığını belirttiği öğrenildi.

    Bayburt’ta, türbelerde Hz. Musa’nın sandukasını arayan şahıs yakalandı #1


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