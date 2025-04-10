Bayburt'ta yurtta öğrencinin bıçaklandığı iddiası yalanlandı

Haber Merkezi

Bayburt Valiliği, Bayburt Üniversitesi'nde eğitim gören ve Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda kalan kız öğrencinin bileklerini kestiği veya bıçaklandığı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada bazı sosyal medya hesaplarındaki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şunlar ifade edildi:

Bazı sosyal medya hesaplarında Bayburt Üniversitesinde öğrenim gören ve Bayburt Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan kız öğrencimizin bileklerini kestiği veya bıçaklandığı yönünde paylaşımlar yer almaktadır.



Yapılan incelemeler sonucunda bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır.



Söz konusu haberler tamamen asılsız olup kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir.



Vatandaşlarımızın resmi kaynaklardan yapılmayan paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur.

"HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Bayburt'taki kız öğrenci yurdunda bir öğrencinin mescitte bulunduğu sırada kendisini hafif şekilde yaraladığı, hastaneye kaldırılan öğrencinin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: