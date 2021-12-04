BAYKAR mühendisi Tarık Kesekçi’nin annesinin duygulandıran günlüğü

Geçen hafta trafik kazasında hayatını kaybeden SİHA takım lideri uçak mühendisi Tarık Kesekci'nin annesinin günlüğüne yazdığı not, okuyanları duygulandırdı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra BAYKAR'da göreve başlayan 26 yaşındaki Tarık Kesekci, burada üretilen insansız hava araçlarında uçuş performans ve analiz mühendislik takımının liderliği görevini sürdürüyordu.

Bir programa katılmak üzere Bursa’ya giden SİHA Takım Lideri Tarık Kesekçi, geçirdiği trafik kazası sebebi ile hayatını kaybetti.

Anne Beyhan Kesekçi'nin, 27 Temmuz 2019 yılında Tarık'ın günlüğüne yazdığı öğütleri yürek dağladı.

“BİLİRSİN PIRLANTAMSIN BENİM”

Beyhan annenin evladı için günlüğüne yazdıkları ise şöyle:

"Hala büyüdüğüne inanamadığım küçüğüm. Bilirsin pırlantamsın benim…





“ÜMMETE ADADIM SENİ”

Ümmete evlat yetiştirmekti derdim. Asımın nesliydi özlemim. Senin başarın, nefsim için değil biliyorsun. Ümmete adadım ben seni… Canım oğlum, dünya başarılarını Allah çalışana verir. Sen ahiret başarısı için sarf et ki ikisi de senin olsun… Hayırlı nesiller yetiştirecek, birbirinize örtü olacak, saliha bir eş, bir kız evlat dilemiştim Rabb’imden. Elhamdülillah bize yuva kurduğunu da gösterdi…

“RABBİM SENİ SEVSİN, SEVDİRSİN, SEVİNDİRSİN YAVRUCUĞUM”

Evlat, ben ulaşır mıyım bilmiyorum ama -Rabb’imden dileğimdir- bir gün ümmetin tarihinde adın olacak. Sen ümmetin umudusun. Rabbim seni sevsin, sevdirsin, sevindirsin yavrucuğum."