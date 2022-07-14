Emre Can Arslan isimli bir otomobil sürücüsü, tartıştığı kişiyi ezmeye çalışırken otomobili ile bir iş yerine daldı. Yaşanan anlar, saniye saniye kaydedildi.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Karaköy’de, geçtiğimiz perşembe günü, saat 19.00 sıralarında Emre Can Arslan isimli şahıs, tartıştığı kişiyi geri manevra yaparak ezmeye çalıştı.

Ezilmeye çalışılan şahıs, kendini geri çekip kıl payı kurtuldu. Direksiyonda olan Arslan, bu sefer aracını şahsın üzerine sürdü.

Otomobili ile dükkana daldı

İHA’nın haberine göre; direksiyon hakimiyetini kaybeden Arslan, otomobili ile bir mobilya dükanına daldı.

İş yerinde büyük maddi hasar meydana geldi. Otomobilden inen Arslan, ezmeye çalıştığı şahsa saldırdı.

Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Otomobil, emniyet otoparkına götürüldü

Öte yandan ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin inceleme yaparak tutanak tutmasının ardından otomobil trafik çekicisi yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü.

Sürücü Emre Can Arslan’ın ise yapılan testinde alkolsüz olduğu öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülen sürücüye ifadesinin alınmasının ardından ‘mala zarar verme’ suçundan adli işlem yapıldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan sürücü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Bayoğlu'nda kavga ettiği şahsı ezmeye çalıştı, iş yerine daldı VİDEO



“Dükkanda o esnada 5 kişi vardı ama ben dışarıdaydım”

Olayla ilgili konuşan Numan Dümün, “Arkadaş galiba alkollüymüş, tam bilmiyoruz. Buradan geliyor, madde bağımlısı arkadaş da ona el ve kol hareketleri yapıyor. Bu da rahatsız oluyor ve geri gelerek onu ezmeye çalışıyor ama ezemiyor. Kaldırıma çıkıyor ve burada da vitesi ileriye alarak gaza basıyor ve bizim dükkana dalıyor. Sürücü kazadan sonra araçtan çıkıp adama saldırdı. Dükkanda o esnada 5 kişi vardı ama ben dışarıdaydım. Yaralı yok, maddi hasar var, tek temennimiz budur. Cana geleceğine mala gelsin ama bu da kötü oldu, çok zarar var.” dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.