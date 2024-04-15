Düzce Bölge Trafik Müdürlüğü, 9 günlük bayram tatili boyunca güzergah üzerinde denetimler gerçekleştirdi.
Herhangi bir olumsuzluğa fırsat vermeyen ekiplerin denetimleri sonrası kurallara uymayan sürücülere verilen cezalar da açıklandı.
13 milyon 630 bin 600 lira cezai işlem
Buna göre ekipler hem Ankara istikametine hem de İstanbul istikametine 9 gün boyunca yapılan denetimlerde trafik kurallarına uymayan, emniyet kemeri takmayan, emniyet şeridi ihlali gerçekleştiren, trafiği tehlikeye sokan, makas atan, denetimlerde araçların sigorta veya muayene bulunmayan 2 bin 796 araca toplamda 13 milyon 630 bin 600 lira cezai işlem uygulandı.
Ayrıca Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolu üzerinde Bölge Trafik Müdürlüğü sorumluluk sahasında 21 kazada 18 kişi yaralanırken, ölümlü kaza meydana gelmedi.
Uygulanan cezalar
Emniyet kemeri takmamanın cezası: 691 TL
Emniyet şeridi ihlali: 6.440 TL
Sigortası olmayanlara: 691 TL
Makas atmanın cezası: 20 bin 340 TLHaber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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