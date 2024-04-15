Bayram tatili bilançosu: Kurallara uymayan sürücülere 13 milyon 630 bin lira ceza Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde bayram tatili boyunca trafik ekiplerince yapılan denetimlerde, 2 bin 796 araca çeşitli maddelerden 13 milyon 630 bin 500 lira cezai işlem uygulandı.

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İHA

Düzce Bölge Trafik Müdürlüğü, 9 günlük bayram tatili boyunca güzergah üzerinde denetimler gerçekleştirdi.

Herhangi bir olumsuzluğa fırsat vermeyen ekiplerin denetimleri sonrası kurallara uymayan sürücülere verilen cezalar da açıklandı.

13 milyon 630 bin 600 lira cezai işlem

Buna göre ekipler hem Ankara istikametine hem de İstanbul istikametine 9 gün boyunca yapılan denetimlerde trafik kurallarına uymayan, emniyet kemeri takmayan, emniyet şeridi ihlali gerçekleştiren, trafiği tehlikeye sokan, makas atan, denetimlerde araçların sigorta veya muayene bulunmayan 2 bin 796 araca toplamda 13 milyon 630 bin 600 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolu üzerinde Bölge Trafik Müdürlüğü sorumluluk sahasında 21 kazada 18 kişi yaralanırken, ölümlü kaza meydana gelmedi.

Uygulanan cezalar

Emniyet kemeri takmamanın cezası: 691 TL

Emniyet şeridi ihlali: 6.440 TL

Sigortası olmayanlara: 691 TL

Makas atmanın cezası: 20 bin 340 TL

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)