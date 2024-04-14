Bayram tatilinde 8 günün bilançosu: 66 kişi kaza kurbanı Bayram tatilinin ilk 8 gününde meydana gelen 4 bin 998 trafik kazasında 66 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 352 kişi de yaralandı.

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İHA

9 gün süren ramazan Bayramı tatili süresince hem gidiş hem de dönüşlerde meydana gelen trafik kazaları üzdü.

66 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün Ramazan Bayramı tatilinin son günü. Karayollarımızda trafik yoğunluğu var. Bayram tatili boyunca Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz denetimlerine aralıksız devam etti ve etmeye de devam ediyor.



Bayram tatilinin ilk 8 gününde toplam 4 bin 998 trafik kazası meydana geldi. 66 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 8 bin 352 vatandaşımız ise yaralandı.

"Hayatla Yarışılmaz"

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tekrar uyarıyoruz Lütfen aşırı hız yapmayalım.



Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Lütfen aklımızdan çıkarmayalım: Hayatla Yarışılmaz

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)